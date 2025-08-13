مواعيد مباريات اليوم 13-8-2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ومن أبزرها مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنهام الانجليزي.

وتأتي مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان vs توتنهام – 10 مساء – beIN Sports 1 HD

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

هدرسفيلد تاون vs ليستر سيتي – 9.45 مساء

بارنسلي vs فليتوود – 9.45 مساء

بولتون واندررز vs شيفيلد وينزداي – 9.45 مساء

تشيلتينهام vs إيكسيتر سيتي – 9.45 مساء

برمنجهام سيتي vs شيفيلد يونايتد – 10 مساء

تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

إسطنبول باشاك شهير vs فايكينج – 7 مساء