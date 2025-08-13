قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم جرائم الإحتلال في غزة.. زيارة إسرائيلية غير مسبوقة لـ جنوب السودان
لاول مرة.. جني محصول القطن طويل التيلة بجنوب سيناء وسط فرحة المزارعين
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد التي تقبل من 55% علمي وأدبي
وزير البترول يتفقد مركز التحكم القومي للغاز ويطمئن على تأمين إمدادات محطات الكهرباء خلال الموجة الحارة
موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بتقويض الجهود السلمية للولايات المتحدة وروسيا
للملاك والمستأجرين.. بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية أول ديسمبر
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة احتلال غزة
123 شهيدًا و437 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة وسط تصعيد إسرائيلي عنيف
وضع لها مخدرا في العصير.. شاب يستدرج فتاة ويعتدي عليها في حلوان
النهارده وبكره ذروة الموجة الحارة.. والدرجات الكبرى قد تصل 49 مئوية
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور – الأربعاء 13 أغسطس 2025
المغرب .. معتقلو حراك الريف يضربون عن الطعام تضامنًا مع غزة والسودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدبلوماسية المصرية النشطة.. تنسيق إقليمي وتحركات دولية.. وزير الخارجية يؤكد ثوابت مصر ويبحث حلول أزمات المنطقة وتعزيز الاستقرار

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
علي صالح
  • تنسيق مصري–سعودي شامل لمواجهة العدوان على غزة ودعم الاستقرار الإقليمي
  • تحركات مصرية لخفض التوتر حول البرنامج النووي الإيراني واستعادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • محددات السياسة الخارجية المصرية في إدارة أزمات غزة والسودان وليبيا والأمن المائي

في إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها مصر من أجل احتواء أزمات المنطقة ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي، أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، سلسلة اتصالات ولقاءات هامة يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، شملت التنسيق مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية، واستعراض محددات الموقف المصري أمام وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بالقاهرة.

فقد أجرى الوزير اتصالًا هاتفيًا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين الشقيقين ومتابعة الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة. 

وتناول الاتصال أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة وما تشهده من تطور متصاعد على كافة المستويات، مع التأكيد على مواصلة العمل لتعزيز التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

تنسيق مصري سعودي

 كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع الكارثية في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وأكدا رفضهما القاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال القطاع وتوسيع العدوان، ومحاولات ترسيخ الاحتلال وتقويض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. 

رفض خطط الاحتلال

وأطلع الوزير عبد العاطي نظيره السعودي على الجهود المصرية المستمرة مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة تشمل إطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين، ووقف نزيف الدم وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة التوصل الفوري لاتفاق لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين. 

كما تطرق الجانبان إلى الأوضاع في السودان وسوريا ولبنان وأهمية التنسيق العربي المشترك لدعم الأمن والاستقرار.

تعاون نووي سلمي

وفي السياق ذاته، أجرى الوزير عبد العاطي اتصالين هاتفيين مع كل من السيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، والسيد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار الجهود المصرية لخفض التصعيد في المنطقة ودعم المسار السياسي بشأن البرنامج النووي الإيراني. 

وخلال الاتصال مع نظيره الإيراني، أكد الوزير على أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية واستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يعزز الثقة ويهيئ المناخ لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

مستجدات الملف النووي الإيراني

 أما في اتصاله مع المدير العام للوكالة، فقد بحث مستجدات الملف النووي الإيراني، واستمع إلى تقييم غروسي لزيارة نائبه إلى طهران.

وجرت مناقشة سبل استعادة الثقة بين الجانبين وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما يصون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ثوابت السياسة المصرية

كما التقى الوزير عبد العاطي بممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر، حيث استعرض المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم الدولة الوطنية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في بناء شراكات وتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار. 

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة، حيث جدد الوزير رفض مصر لتوسيع العمليات العسكرية أو تهجير الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة حقن الدماء وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مع تحميل إسرائيل مسؤوليتها كقوة قائمة بالاحتلال عن تسهيل دخول المساعدات عبر معبر رفح من جانبه الفلسطيني. 

كما استعرض الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار، بهدف حشد الدعم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية.

وتناول الوزير أيضًا الأوضاع في السودان وليبيا، مؤكدًا دعم مصر لمؤسسات الدولة السودانية وضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وكذلك أهمية إجراء الانتخابات الليبية بالتزامن وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة. 

الأمن المائي لمصر خط أحمر

وفي ملف الأمن المائي، شدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة ورفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة. 

كما تطرق إلى تطورات الساحل وغرب إفريقيا وأهمية دعم التعاون الاقتصادي والتنموي هناك، فضلًا عن دعم أمن واستقرار الصومال ومنطقة القرن الإفريقي، وأولوية أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وبهذا، جسدت تحركات وزير الخارجية في هذا اليوم نموذجًا واضحًا للتحرك الدبلوماسي المصري النشط والمتوازن، الذي يجمع بين التنسيق الإقليمي، والانخراط الدولي، وطرح المبادرات، بما يهدف إلى معالجة أزمات المنطقة من منظور شامل يدعم الاستقرار والسلام والتنمية.

التحركات الدبلوماسية المكثفة مصر بدر عبد العاطي وسائل الإعلام الأجنبية فيصل بن فرحان تهجير الفلسطينيين الأوضاع في غزة رفض مصر لتوسيع العمليات العسكرية إعادة إعمار غزة وقف إطلاق النار الخطة العربية الإسلامية السودان وليبيا وقف لإطلاق النار القوات الأجنبية والمرتزقة وزير الخارجية والهجرة المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

احمد حسن

أحمد حسن: الزمالك يرفض التفريط في نجم الفريق

الإسماعيلى

الإسماعيلي يسافر اليوم للقاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري

وزير الشباب والرياضة

استكمال لمسيرة حياة كريمة.. افتتاح حمام سباحة نصف أولمبي بالأسمرات

بالصور

مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

في أقل من 5 دقائق.. طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

سر تسمية طائرة بوينج 757 بـ "أتاري فيراري"

طائرة بوينج 757
طائرة بوينج 757
طائرة بوينج 757

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف
احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف
احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

فيديو

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد