قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات بقيمة مليار دولار
قبل إنطلاقها السبت| المدارس تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني
سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 13-8-2025 .. فيديو
حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الدوري الليبي
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية لبحث أوضاع غزة والقضايا الإقليمية
اتصالان لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
مجلس الوزراء يستهل اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور علي المصيلحي
وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر
الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام
لا إصابات.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الخارجية: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري.. ونرفض بشكل قاطع توسيع العمليات العسكرية في غزة

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية
أ ش أ

 أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مجددًا أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، قائلًا إن على إسرائيل الاضطلاع بمسؤوليتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لنفاذ المساعدات الإنسانية عبر الجانب الفلسطيني من المعبر الذي قامت باحتلاله والسيطرة عليه. 


جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير الخارجية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر مساء أمس /الثلاثاء/، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة الخارجية مع ممثلي وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية لاستعراض محددات الموقف المصري من التطورات الإقليمية والدولية.


واستهل الوزير عبد العاطي حديثه باستعراض المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية في التعامل مع الأزمات الإقليمية خلال هذه المرحلة غير المسبوقة، والتي تستند إلى دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه المبادئ والمفاهيم تستهدف دعم الأمن والسلام، وبناء الشراكات وتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.


وشهد اللقاء نقاشًا مطولًا بشأن الأزمات الإقليمية المختلفة، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، وكذلك التطورات في السودان وليبيا والبحر الأحمر، فضلا عن الأمن المائي المصري، والعلاقات المصرية-الإفريقية. 


وفيما يتعلق بالتطورات في غزة، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على رفض مصر القاطع لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية نتيجة لسياسة إسرائيلية ممنهجة تستخدم التجويع كسلاح، وأشار إلى أهمية سرعة التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الملحّة. 


وفي هذا السياق، استعرض وزير الخارجية الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؛ بهدف حشد الدعم اللازم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، بما يسهم في توفير مقومات الحياة الكريمة لسكان القطاع وتمكينهم من البقاء على أرضهم.

 
كما استعرض الوزير مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.


وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان، مشيرا إلى موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة، وضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية. 


كما تناول التطورات في ليبيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي الأهمية البالغة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.


وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، تناول الوزير عبد العاطي شواغل مصر فيما يتعلق بملف السد الإثيوبي ونهر النيل، مؤكدًا ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة.


وشدد على أهمية التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي، ورافضًا الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي.


كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، والتحديات الأمنية المتصاعدة المرتبطة بانتشار التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، حيث أبرز وزير الخارجية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الإفريقية.


واستعرض في هذا السياق نتائج جولته الأخيرة لغرب إفريقيا، مؤكدًا اهتمام مصر بإقليم الساحل باعتباره امتدادًا للجوار الاستراتيجي لمصر.


ومن ناحية أخرى، نوه الوزير عبد العاطي إلى دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار الصومال ومنطقة القرن الإفريقي.. مشدداً على أولوية ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية، لاسيما في ظل ارتباطه بشكل مباشر بالأمن القومي المصري والاقتصاد الوطني.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية معبر رفح المساعدات الإنسانية دعم الدولة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

الإيجار القديم

التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية

قرار عاجل من محافظ الإسكندرية بعد حادث الشاطبي المأساوي

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

سارة خليفة

حاول يغتصبنـ،،ـي .. اعترافات مثيرة في قضية سارة خليفة | نص التحقيقات

ترشيحاتنا

المتهم

150 قطعة.. حبس صاحب ورشة تصنيع الأسلحة البيضاء بالجيزة

أرشيفية

«شهاب» بتاع أكتوبر.. حبس بطل فيديو سب مواطن عاتبه لسيره عكس الاتجاه

أرشيفية

قرار جديد بشأن 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل ورشة بالقاهرة

بالصور

لعدم وجود زباين.. مطعم تسلا في ورطة بعد أيام من افتتاحه

مطعم تسلا
مطعم تسلا
مطعم تسلا

ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟

ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟
ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟
ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟

طلاء جديد لسيارات كاديلاك يتجاوز سعره 60 ألف دولار

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تبهر متابعيها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد