قتيل وعشرات الجرحى في حادث خروج قطار عن السكة الحديدية بهولندا

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا يوضح تفاصيل حادث خروج قطار عن السكة الحديدية في هولندا.

وقتل شخص وجرح ثلاثون آخرون على الأقل بينهم 19 إصابتهم خطرة، الثلاثاء في فورشوتن بين لاهاي وامستردام في جنوب هولندا في حادث خروج قطار ركاب سريع عن السكة، بحسب أجهزة الطوارئ.

وخرج القطار عن السكة قرابة الساعة 03,30 بعدما اصطدم بمعدات بناء على السكة في هذه البلدة الواقعة في ضاحية لاهاي الشمالية الشرقية، على ما أوضح المصدر نفسه.

وكان القطار المؤلف من طبقتين يقوم برحلة بين أمستردام ولاهاي وفيه 60 راكبا.



وأوضح المصدر نفسه "قتل شخص وجرح ما لا يقل عن 30 شخصا. ونقل الجرحى الخطيرون إلى المستشفى فيما نقل 11 إلى منازل قريبة" من مكان الحادث.

وأشار إلى أن "الخبراء يعملون على تأمين محيط القطار".