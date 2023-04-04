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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد عرض مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 14 والقنوات الناقلة

مسلسل المداح
مسلسل المداح

يعرض مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة  14 على قناتى «mbc مصر» و «mbc مصر2» وذلك فى الأوقات التالية حيث يعرض أولا على قناة mbc مصر  في تمام الساعة 8:00 مساءً والإعادة في تمام الساعة 12:00 مساءً بينما يعرض قناة «mbc مصر 2» حيث يكون العرض الأول في تمام الساعة 11:00 مساءً والإعادة في تمام الساعة 5:00 مساءً كما يعرض مسلسل المداح أسطورة العشق على منصة شاهد.

أبطال مسلسل المداح

يشارك في مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

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المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

حمادة هلال محمد رياض سلمى ابو ضيف هبه مجدى دنيا عبدالعزيز يسرا اللوزي مسلسل المداح أسطورة العشق المداح أسطورة العشق مسلسل المداح 3

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