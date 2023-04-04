إصابة سائق تاكسي في حادث مروري أمام مسجد إعداد الدعاة بالإسماعيلية

أصيب سائق تاكسي بإصابات متنوعة إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة أجرة أمام مسجد إعداد الدعاة بالإسماعيلية، تم نقله إلي المستشفي لتلقي الإسعافات.



وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة اجرة رقم 4968 ط ص ل مصر امام مسجد اعداد الدعاة بجوار نادى الزراعيين.



أسفر الحادث عن إصابة السائق ويدعي أحمد محمد مختار، 59 عاما، مقيم بالشيخ زايد.

من جانبها كشفت مصادر طبية الحالة الصحية للسائق المصاب، حيث اصيب بكدمة بالرقبة مع كدمة بالعمود الفقرى مع سحجات بالجسم.



تم نقله إلي مجمع الإسماعيلية الطبي، و ابلاغ اللواء شريف بشارة المحافظ والذي وجه علي الفور باتخاذ كافة الاجراءات العاجلة.



كما تم إبلاغ إدارة المرور، وعمليات حى ثالث.

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