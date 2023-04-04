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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسهل وأنجح طريقة للزلابية.. شاهد

صدى البلد

في حلقة جديدة من برنامج سفرة دايمة المذاع على قناة صدى البلد الفضائية قدمت الشيف نورهان ميشيل  أسهل وانجح طريقة لتحضير الزلابية او لقمة القاضي ومكوناتها كالتالي .
 

المقادير

3 كوب دقيق
ونص معلقة ملح
كوب ونص ميه دافئة
3/4 كوب لبن رايب
3 معالق نشا
معلقة خميرة ومعلقة سكر
كيس فانيليا

طريقة التحضير

نخلط جميع المكونات الجافة ثم ننزل بالسوائل من زيت ولبن وماء؛ مشيرة إلى أن عند تجهيزها الا تكون سميكة جدا او خفيفة جدا او نتركها حتى تخمر بزياده فخير الأمور الوسط؛ منوهه إلى أن بعض انواع الدقيق تحتاج إلى مزيد من السوائل وهذا ما تقدره ست البيت اثناء التجهيز؛ منوهه الى أهمية اعتدال حرارة الزيت بحيث يكون لا سخن جدا ولا بارد جدا ثم يتم وضعها بكيس حلواني وبمقص مدهون زيت يتم تقطيعها وقليها في الزيت وبعد ذلك نضعها في الشربات البارد لمدة خمس دقائق

ولتحضير الشربات الخاص بها وضع المياه على السكر بدون تقليب على النار لكي يكون قوامه سميك ويترك حتى يغلى ثم نضع عليه كيس فانيليا او ماء ورد او ماء زهر او ليمون ونتركه حتى يبرد
 

للتزيين
مكسرات مفرومة
قرفه
شكولاتة بيضاء
شكولاتة غامقة

طريقة التحضير لقمة القاضى مكسرات شيكولاتة سفرة

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