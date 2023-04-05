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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر هشام متولي

صدى البلد

حددت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر هشام متولي أمام محكمة جنح أوسيم، لتكون اليوم الأربعاء.

كان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ رسمي للنيابة العامة ضد اليوتيوبر هشام متولي، وتم تحديد جلسة الأربعاء الموافق 5/4/2026 أولى جلسات محاكمته.

وذكر فرحات في دعوته أن المشكو في حقه يعرض من خلال تلك القناة مقاطع صوت وصورة يظهر فيها بشخصه ويتناول النساء المحصنات وينال من شرفهن وعرضهن عبر مقاطع فيديو يضع لها عناوين مغايرة لما يقدمه من محتوى في محاولة منه لجذب المشاهد والمتابع له بجمهورية مصر العربية بل ومن بعض الدول العربية أيضا، قاصدا من ذلك التربح من المشاهدات على حساب سمعة وشرف الغير وجمع المال دون سند من واقع أو قانون.

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