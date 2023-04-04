خلال احتفال الصحفيين بذكري مرور 82 عام |النقابة تكرم المحررين العسكريين

كرم مجلس نقابة الصحفيين، المحررين العسكريين المشاركين في تغطية انتصارات العاشر من رمضان، وذلك بمناسبة احتفال النقابة بمرور ٨٢ عام على انشائها وذكرى انتصارات العاشر من رمضان .

أعلنت نقابة الصحفيين الكشوف النهائية للمحررين العسكريين الذين سيتم تكريمهم خلال احتفالية مرور 82 عامًا على إنشاء نقابة الصحفيين .

وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، خلال حفل النقابة يوم الثلاثاء القادم، سيتم تكريم المحررين العسكريين المشاركين في تغطية انتصارات العاشر من رمضان، أو الذين انتقلوا إلى رحمه الله مؤخرًا .

قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، اليوم نحتفل بمرور ٨٢ عام على انشاء النقابة، مطالبا الحضور بمشاهدة الفيلم التسجيلي الذى يتحدث عن تاريخ النقابة والمهنة.

من جانب أخر بدأ احتفال نقابة الصحفيين بمناسبة مرور ٨٢ عاما على إنشاء النقابة بالسلام الوطنى ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء المهنة

ونظم مجلس نقابة الصحفيين، احتفالية مرور ٨٢ عام على انشاء النقابة بحضور لفيف من كبار الكتاب وأعضاء الجمعية العمومية.

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