لأول مرة منذ 8 سنوات.. إيران تعين سفيراً لدي الإمارات

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن إيران عينت سفيرا لدى الإمارات العربية المتحدة لأول مرة منذ ثماني سنوات.

وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية للأنباء، أن السفير المعين حديثًا، رضا عامري، يشغل منصب المدير العام لدائرة شؤون الإيرانيين المقيمين في الخارج في وزارة الخارجية، ومثّل بلاده سابقاً في الجزائر والسودان وإريتريا.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني، قال في منتصف مارس الماضي إن بلاده ستوفد سفيراً لها إلى الإمارات قريباً، بعد إعادة الإمارات سفيرها إلى إيران.