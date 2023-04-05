شيكابالا هيتجنن وزيزو بيهرب.. غضب وانفعال لاعبي الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري

شهدت خسارة نادي الزمالك أمام المصري، بثلاثية مقابل هدفين، غضب وانفعالات من لاعبي الفريق الأبيض عقب اللقاء.

وخرج اللاعب أحمد سيد زيزو سريعًا خارج أرضية الملعب عقب اللقاء وسط حزن من خسارة الزمالك أمام المصري.

تفاصيل مباراة الزمالك والمصري

افتتح الزمالك الهدف الأول في الدقيقة 1 بالنيران الصديقة عن طريق عماد الدين بوبكر بالخطأ فى مرماه .

وسجل ناصر منسي الهدف الثاني في الدقيقة 21 من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

ونجح جريندو في إحراز هدف التقليص فى الدقيقة 25 من إنفراد .

وأدرك إسلام أبو سليمة هدف التعادل للمصري فى الدقيقة 60.

وتمكن المصري من اقتناص الثلاث نقاط فى الدقيقة 86 عن طريق عبده يحيى.