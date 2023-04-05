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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدرسة لغات تحذر أهالي الطلاب غير المسددين للمصروفات: هنحولهم لعربي

تحذير عاجل للمتنعين
تحذير عاجل للمتنعين عن سداد المصروفات

بدأت المدارس الرسمية والرسمية لغات في الاستعداد لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الطلاب الغير مسددين لـ مصروفات العام الدراسي  الحالي 2022 / 2023 .

وكتبت مدرسة المحمودية الرسمية لغات بمحافظة البحيرة ، رسالة تحذيرية واضحة لأولياء أمور الطلاب غير المسددين لـ مصروفات العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قالت فيها :

السادة الأفاضل أولياء أمور الطلاب غير المسددين للمصروفات للعام الدراسي 2022-2023.. نحيط سيادتكم علما بكل أسف بأنه قد صدر قرار بتحويل الطلاب غير المسددين للمدارس العربي حسب القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن .. وبكل أسف سيتم تنفيذه عقب الامتحانات مباشرة .. لذا نناشد سيادتكم بسرعة سداد المصروفات .. شاكرين حسن تعاونكم.
 

تحذير عاجل للمتنعين عن سداد المصروفات

وكانت قد أعلنت بعض مديريات التربية والتعليم، الإجراءات التي يتم اتباعها في المدارس حيال التلاميذ الذين لا يقومون بسداد المصروفات الدراسية في المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات.

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أنه سيتم التعامل مع التلاميذ غير المسددين للمصروفات كما يلي:

- إنذار أولياء الأمور بسداد المصروفات أو تحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية

- حجب نتيجة هؤلاء الطلاب وعدم إعلانها

- عدم السماح بالتحاق الطالب بالصف التالي إلا بعد تسديد المبالغ المستحقة عليه

- إذا لم يستجب ولي الأمر لدفع المصروفات الدراسية بعد إنذاره 3 مرات يتم إعداد مذكرة بأسماء الطلاب وعرضها على مدير عام الإدارة التعليمية لتحويلها إلى التوجيه المالي والإداري والشئون القانونية بالإدارة لعمل اللازم لتحويل الغير مسددين للمصروفات إلى المدارس الحكومية “عربي” .

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