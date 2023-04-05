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رئيس التحرير
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تعليم

خبير: برنامج الإرشاد المهني خطوة واعدة لإعداد جيل للانطلاق في سوق العمل

اهمية برنامج التعليم
اهمية برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف

قال الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، الخبير التربوي، إن إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف يعد خطوة واعدة نحو إعداد جيل من خريجي الجامعات المصرية المؤهلين للانطلاق في سوق العمل، مشيرا إلى أن مشروع المراكز الجامعية يهدف إلى التطوير المهني المُمول من قِبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث يهدف إلى إنشاء وتشغيل مراكز للتطوير المهني لمساعدة الطلاب والخريجين على تخطيط مسارهم المهني في سوق العمل واكتساب المهارات المطلوبة.

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وأكد عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، لـ “صدى البلد”، أن إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف تعد خطوة هامة في تعزيز جودة التعليم العالي في مصر، حيث يتضمن التركيز على تأهيل الطلاب للاندماج في سوق العمل وتنمية مهاراتهم المهنية والاجتماعية والتوجيهية.

وتابع: كما يتضمن توفير دعم وإرشاد للطلاب في اختيار تخصصاتهم وتحديد أهدافهم المهنية، من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية ومنح الفرصة للطلاب للتعرف على متطلبات سوق العمل والتعرف على فرص العمل المتاحة.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن إنشاء مراكز دعم المسار المهني والتأهيل لسوق العمل بالجامعات المصرية خطوة هامة في تحسين جودة التعليم العالي وتوفير الدعم اللازم للطلاب والخريجين في مجال التأهيل المهني وتطوير المهارات، موضحًا أن الوزارة تسعى لتقديم الدعم والرعاية لتلك المراكز لتوفير البيئة المناسبة للطلاب والخريجين للحصول على التدريب اللازم وتطوير مهاراتهم المهنية والاجتماعية والتوجيهية.

وشدد عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، أن الأمر يتطلب التعاون مع الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية لتوفير فرص التدريب والتأهيل المهني والتعرف على متطلبات سوق العمل، لتحقيق التكامل بين الجامعات وسوق العمل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

ونوه الدكتور ماجد أبو العينين، بأن مراكز الإرشاد المهني لطلاب الجامعات تهدف إلى:

- إنشاء جيل قادر علي على المساهمة في مسيرة التنمية بشكل فعال.

- ضمان حصول الطلاب خدمة تدريبية متميزة وتقديم الدعم لهم مواكبة سوق العمل الدولي.

- اكتساب الطلاب المهارات المطلوبة واجتياز الدورات التي تتطلبها فرص العمل مما يساعد علي رفع مستواهم.

- تحقيق التكامل بين السياق الأكاديمي التعليمي في الجامعات والمجال المهني.

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