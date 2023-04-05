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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرشح مصر لليونسكو: العالم في حاجة إلى الحوار والتفاهم ونبذ العنف

صدى البلد

أعرب الدكتور خالد العناني المرشح لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، عن اختياره للترشح لهذا المنصب وأنه يدرك أهمية هذا الترشيح نظرا لدور اليونيسكو في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه تحديات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنه مازال هناك عشرات الملايين من الاطفال في العالم لا يتلقون التعليم كما يعاني التراث الثقافي والطبيعي من تحديات عديدة منها ما هو قديم وما هو حديث.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن العالم اليوم في حاجة ماسة اكثر من أي وقت مضى إلى الحوار والتفاهو وتقبل الاختلاف نبذ العنف والتمييز والكراهية وتعزيز التنوع الثقافي ومضاعفة الجهود لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه شرف له ان يضع خبرته لخدمة المنظمة، عن الوجدان لمصري الذي يعلى من قيمة السلام ويوم على الوسطية والاعتدال ويمزج بين الهوية العربية والافريقية وبين التراث الإسلامي والمسيحي واليهودي، فإنه من الطبيعي ان يحدو هذا المزيج الفريد بمصر نحو يتطلع للففوز بهذا المنصب الدولي الرفيع.

وتوجه العناني بالشكر لرئيس الوزراء على الجهد الذي بذلته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية للاعدادا المبكر لهذا الترشح مشيرًا إلى ثقته في الدعم الذي توفره مؤسسات الدولة لهذا الترشيح لحضول مصر على هذا المنصب الذي سيمكنها في استمرار أداء دورها التثقيفي والتنويري وإرساء قيم السلام والعدالة بين الشعوب.

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