تونس تصدر بيانا شديد اللهجة ضد أمريكا.. اعرف السبب

أعربت تونس عن رفضها التامّ للتدخل الأمريكي في شأنها الداخلي، ولك في بيان شديد اللجهة أصدرته وزارة الخارجية التونسية اليوم الأربعاء.

وأكدت تونس في بيانها رفضها التام لكل تدخل خارجي في شأنها الداخلي وفي عمل المؤسسة القضائية، وذلك على إثر التغريدة التي نشرها قسم شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية.

ولفتت الوزارة الى أن تونس تحرص على الالتزام بهذا المبدأ في علاقاتها مع كلّ الدول الصديقة، وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج باستعداد تونس لمواصلة دعم علاقات التعاون مع الولايات المتّحدة الأمريكية في إطار الاحترام المتبادل، وذلك بحسب ما نشرته عدد من الصحف التونسية.

كانت الولايات المتحدة رحبت في بيان لها بتأكيد القضاء التونسي على أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون وفقاً للإتفاقيات الدولية، ورحبت كذلك بما صدر من تعهد بتأمين بيئة أفضل للدبلوماسيين للقيام بعملهم.

كما كررت التعبير عما يساورها من قلق حيال اعتقال شخصيات سياسية وتواصل احتجازها، قائلة إنها تضم صوتها إلى أصوات التونسيين المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع.

وقد دعت وزارة الخارجية التونسية البعثات الدبلوماسية إلى التقيد باحترام قوانين الدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.