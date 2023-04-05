باب رزق يسلط الضوء على أسرار وحكايات فن الديكوباج مع مروة وزوجها

تناول الإعلامي يسري الفخراني، مقدم برنامج "باب رزق"، المذاع على قناة dmc، حرفة مميزة أعاد تسليط الضوء عليها، و تناول أسرار وتفاصيل وحكايات فن الديكوباج مع أصحاب معرض مروة وزوجها أحمد.

فيما عرض برنامج "باب رزق" تقريرا مصوراً، من داخل معرض مروة وأحمد، وتحدث التقرير عن تاريخ الديكوباج، حيث إنه فن شعبي بسيط بدأ من الصين يقوم على القص واللزق للورق ولزقه بأشكال مختلفة بحيث يعمل بهجة وتسمى بزينة البسطاء وهو طريقة سهلة لإعادة تدوير الأشياء القديمة.

من جانبها قالت مروة: "الرسومات اللي بنصممها ملهاش علاقة بطراز معين وبنغير في الألوان والزبون بيفهم جراءة الألوان ووصلنا لمرحلة الناس تبعت لنا صورة البيت وتقولنا اختاروا الألوان اللي عايزنها وبنعمل التصميمات والحفر على الصواني ليزر.