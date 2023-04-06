القاهرة تخوض معركة دولية للفوز بمنصب خسرته منذ 6 سنوات.. القصة الكاملة

تولي مصر اهتمامًا خاصا بـ اليونسكو، "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" لما لها من دور فعال ونشط منذ عقود في المنظمة، حيث ساهمت في صياغة العديد من المبادرات الدولية والإقليمية التي تقع في ولاية المنظمة، والتي تهدف إلى قيم إعلاء الآخر واحترام الشعوب.

مصر تختار مرشحها لليونسكو

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، عن ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام اليونسكو، للفترة ما بين 2025 إلى 2029.

وقال مدبولي اختيار العناني، للترشيح لتولي المنصب الرفيع؛ نتاج خلصت إليه أعمال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها بقرار رئيس الوزراء لعام 2022، واستنادًا لإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة، والإنجازات القيمة التي حققها في مجال العلوم والتربية والثقافة، وخبراته الممتدة لأكثر من 30 عامًا في التدريس وعلوم المصريات والمتاحف والسياحة، فضلًا عن أنشطته وإسهاماته في كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية داخل وخارج مصر.

وضمت اللجنة ممثلين من كل الوزارات المعنية؛ لدراسة فرص فوز مصر بالمنصب، وتحديد المعايير لاختيار أفضل المرشحين، وبالنسبة لمصر يعكس خصوصية العلاقة بين مصر واليونيسكو، التي يعود تاريخها إلى وضع ميثاقها، مرورًا بأكبر قصة نجاح سطرتها اليونيسكو في التعامل مع قضية إنقاذ معابد النوبة.

ويعمل مجلس الوزراء على دعم الترشيح المصري، وتكثيف التحرك والتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة على نحو يعزز فوز مصر بهذا المنصب الرفيع.

وتولى الدكتور خالد العناني المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029، منصب وزير السياحة والآثار من 22 ديسمبر 2019 إلى أغسطس 2022، ووزيرا للآثار من 23 مارس 2016 حتى ديسمبر 2019، وكان أول وزير يتولى الحقيبتين معا منذ فصلهما عام 1966.

مناصب تقلدها خالد العناني

وعمل أستاذ علوم المصريات بقسم الإرشاد السياحي - كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان وعضو هيئة تدريس منذ 1993، كما نصب المشرف العام على المتحف المصري بالقاهرة من 2015 لـ 2016 وعلى المتحف القومي للحضارة المصرية من 2014 لـ 2016 مشروع بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

وحصل العناني على دكتوراه في علوم المصريات - ج پول ڤاليرى مونپيلييه 3 - فرنسا في 2001، وبكالوريوس الإرشاد السياحي - كلية السياحة والفنادق - جامعة حلوان (1992).

وكان العناني عضوا فخريا بالجمعية الفرنسية للمصريات - فرنسا 2016، وعضو مراسل لمعهد الآثار الألماني ببرلين - ألمانيا 2015، ووكيل كلية السياحة والفنادق لشؤن التعليم والطلاب.

وتولى منصب رئيس قسم الإرشاد السياحي من 2011 لـ 2012، وأستاذ زائر - ج پول ڤاليرى مونپيلييه 3 - فرنسا سبع مرات، خبير علمي، وعضو مجلس الإدارة والمجلس العلمي، وباحث مشارك - المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة حتى 2016.

وحصل خالد العناني على وسامين هم: وسام الشمس المشرقة اليابان 2021، ووسام الاستحقاق في بولندا 2020، ووسام فارس في الفنون والآداب في فرنسا 2015.

واليونسكو مُنظمة الأمم المتحدة للتعليم، والعلم، والثقافة، وهي إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، ومقرها الدائم في العاصمة الفرنسية باريس، ويتبع لها أكثر من 50 مكتباً ميدانياً حول العالم.

أهداف عامة لمنظمة اليونسكو

وتتمثل أهداف منظمة اليونسكو في نشر ثقافة السلام، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الحوار الثقافي الواعي من خلال تطوير التعليم، والثقافة، والتواصل، والإعلام.

وتسعى المنظمة إلى تحقيق ذلك من خلال وضع عدّة أهداف، من بينها التركيز بشكل خاص على محوريين أساسيين هما؛ قضية أفريقيا، والمساواة بين الجنسين، توفير تعليم جيد مستدام للجميع، توظيف كافة المعارف والسياسات العلمية؛ لتحقيق التنمية المستدامة، والتصدي للتحديات الاجتماعية والأخلاقية المستجدة، وتشجيع ثقافة السلام، والتنوع الثقافي، والحوار بين الثقافات، بناء مجتمعات معرفية مُتكاملة من خلال الإعلام والتواصل.

وتجري الانتخابات - بحسب لائحة انتخابات اليونسكو على موقعها الإلكتروني، على عدة مراحل قد تصل لأربع مراحل، حيث يشترط حصول الفائز فيها مباشرة على 30 صوتا من أصل 58 صوتا لأعضاء المكتب التنفيذي.

ويتم عمل جولة خامسة أخيرة في حالة عدم حصول المتنافسين على 30 صوتا، ويتم استثناء هذا الشرط، ويعلن الفائز الحاصل على الأغلبية، ويتم عرض المرشح على الأعضاء الدائمين للموافقة عليه الذين يبلغون 198 عضوا.

ويمكن أن يصل التصويت، إلى 4 دورات حال عدم حصول أي مرشح على 30 صوتا، وإذا اضطرت الحاجة لإجراء دورة خامسة ستكون بين المرشحين اللذين تصدرا الدورة الرابعة في نهاية الانتخابات.

وترأس الفرنسية أودري أزولاي منصب مدير عام منظمة اليونسكو منذ 2017, عقب تحقيق الفوز على مرشح دولة قطر حمد بن عبد العزيز الكواري في المرحلة الأخيرة من الانتخابات، حينها، وذلك بعد تحقيقها الفوز على مشيرة خطاب في الجولة الخامسة من المنافسة "كانت قد دفعت بها مصر للترشح لرئاسة اليونسكو وقتها".

فرنسا تفوز على مصر وقطر

وعيّن المؤتمر العام لليونسكو، في نوفمبر 2017، الفرنسية أودري أزولاي في منصب المدير العام لليونسكو بعد أن قام أعضاء المجلس التنفيذي للمنظّمة في 13 أكتوبر 2017، بترشيح أودريه أزولاي خلفا إيرينا بوكوفا، المديرة العامة المنتهية ولايتها.

كما أعيد انتخاب الفرنسية أودري أزولاي، نهاية 2021، بأغلبية كبيرة لولاية ثانية مدتها أربع سنوات على رأس اليونسكو، والتي تعد ثاني امرأة تترأس المنظمة، وهي الفرنسية الوحيدة التي تترأس منظمة كبيرة تابعة للأمم المتحدة.

وأودري أزولاي من مواليد عام 1972، وشغلت منصب وزيرة الثقافة والإعلام الفرنسية في الفترة الممتدة من فبراير 2016 إلى مايو 2017، كنا تولت في بداية مسيرتها المهنية عدداً من المناصب القياديّة في القطاع السمعي البصري العام.

من جانبه قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق: "تعجز الكلمات عن التعبير عن فخري لاختياري مرشحًا لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وعن امتنان الدولة المصرية التي منحتني ثقتها الغالية للترشح لهذا المنصب المرموق".

وأضاف العناني - خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية إكسترا نيوز، الأربعاء، أنه يدرك جسامة هذا الترشيح، وذلك في ضوء ما يقع على عاتق اليونسكو في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الإنسانية التي تواجه تحديات غير مسبوقة.

وأكد أن العالم اليوم في حاجة ماسة إلى الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح وتقبل الاختلاف، مختتما: "يشرفني أن أضع خبراتي في خدمة منظمة اليونسكو التي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بوجدان كل مواطن مصري عبر السنين".