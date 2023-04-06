أحمد موسي: خالد العناني واجهة مشرفة للعرب في منصب مدير اليونسكو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن اختيار الدكتور خالد العناني وزير السياحة السابق مرشحًا لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو اختيار موفق جدًا، مشيدًا بكلمته -العناني- خلال مؤتمر عقده مجلس الوزراء اليوم، والذي قدّم فيه العناني نفسه مرشحًا عن مصر للمنصب المهم، من خلال حديثه عن الوسطية والمزج العربي والإفريقي والتراث العالمي.



وأشار «موسى» خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن وزير السياحة السابق تحدث عن التراث العالمي، وهو واجهة مشرفة للعرب ومصر والعالم، ومصر تدخل بكل مؤسساتها وإعلامها ومحبيها لدعم العناني للفوز بالمنصب؛ اعترافا وتقديرا لدور مصر في الحضارة التاريخية.

واختتم: د. خالد العناني واجهة مصر المشرفة التي تخطو الخطوات الرائعة، في مرحلة من المراحل المهمة، والمليئة بالتحديات الدولية، ومصر تدفع بالعناني للفوز بهذا المنصب رفيع المستوى