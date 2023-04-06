أحدثوا ثقبًا في جدار الحمام|لصوص يسرقون أجهزة بنصف مليون دولار من متجر آبل

أعلن مسئولون في قسم شرطة لينوود مواصلة التحقيقات بعد أن سرق عدد من اللصوص - يوم الأحد الماضي - منتجات من متجر آبل في مركز Alderwood Mall التجاري، حيث تقدر المنتجات بحوالي 500 ألف دولار أمريكي.

وقالت الشرطة إن اللصوص قطعوا ثقبًا في الحائط ودخلوا متجرًا تابعًا لشركة آبل في مركز Alderwood Mall التجاري، خلال عطلة نهاية الأسبوع ، مما أدى إلى سرقة المئات من هواتف آيفون من المتجر.

وأضافت الشرطة أن اللصوص اقتحموا متجر أبل مساء ليلة الأحد، وعندما بدأ الموظفون العمل في صباح اليوم التالي ، اكتشفوا اختفاء جدار كامل من هواتف آيفون، حيث قال المتجر إنه تم الاستيلاء على 436 هاتفًا تقدر قيمتها بنحو 500 ألف دولار.

وبحسب شبكة تليفزيون KIRO 7 فإنه لم يتم إجراء أي اعتقالات في القضية ، ولم تقدم سلطات إنفاذ القانون وصفًا للمشتبه بهم.

وقال مدير في مقهى مجاور للمركز التجاري لـشبكة KING 5 News إن اللصوص نجحوا في تجاوز نظام أمان متجر آبل من خلال إحداث ثقب في جدار الحمام الخاص بهم .