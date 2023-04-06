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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال يفتح النار على لاعبي الزمالك

صدى البلد

فتَحَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق "النار" على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عقب الخسارة أمام النادي المصري بنتيجة 2 – 3 ضمن مؤجلات الجولة 22 من الدوري الممتاز .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر قناة "TeN" : 
" الزمالك ظهر بلا هوية أمام المصري ، و لم يكن له تواجد في المباراة ، كما أن "أحمد عبد المقصود" لا يصلح لتدريب الفريق ، رغم توليه المهمة في ظروف صعبة ، وما يحدث للأبيض هذا الموسم نتيجة الكوارث التي ارتكبها البرتغالي "جيسوالدو فيريرا" المدير الفني السابق .

وأضاف : " صفقات الزمالك هذا الموسم مضروبـة ، ولا أعلم من سبب التعاقد معهم ، بدايةً من عمر جابر و نبيل عماد دونجا و السنغالي ابراهيما نداي و غيرهم ، كما أن التجديد لـ"أحمد سيد زيزو" فجَرَ بركان الغضب داخل غرفة ملابس الفريق ".

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