رضا عبد العال يفتح النار على لاعبي الزمالك

فتَحَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق "النار" على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عقب الخسارة أمام النادي المصري بنتيجة 2 – 3 ضمن مؤجلات الجولة 22 من الدوري الممتاز .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر قناة "TeN" :

" الزمالك ظهر بلا هوية أمام المصري ، و لم يكن له تواجد في المباراة ، كما أن "أحمد عبد المقصود" لا يصلح لتدريب الفريق ، رغم توليه المهمة في ظروف صعبة ، وما يحدث للأبيض هذا الموسم نتيجة الكوارث التي ارتكبها البرتغالي "جيسوالدو فيريرا" المدير الفني السابق .

وأضاف : " صفقات الزمالك هذا الموسم مضروبـة ، ولا أعلم من سبب التعاقد معهم ، بدايةً من عمر جابر و نبيل عماد دونجا و السنغالي ابراهيما نداي و غيرهم ، كما أن التجديد لـ"أحمد سيد زيزو" فجَرَ بركان الغضب داخل غرفة ملابس الفريق ".