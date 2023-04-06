إفطار جماعي لطالبات الأزهر بحضور عميدي العلوم والتربية الرياضية

واصل فرع البنات بجامعة الأزهر تنظيم الإفطار الجماعي للطالبات غير المقيمات في المدينة الجامعية، برعاية الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

الإفطار الجماعي للطالبات

وبحضور الدكتورة مها غازي، عميدة كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمود إسماعيل الهاشمي، عميد كلية التربية الرياضية للبنات، والدكتورة سامية الحسيني أبو فرحة، وكيلة كلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة سعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات، والدكتورة هبة سعودي منسق الأنشطة الطلابية لفرع البنات، والأستاذة إيمان الملط، مديرة شئون المقر بفرع البنات.

ووجه الجميع الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لرعايته الدائمة للطالبات، مؤكدين أن الطالبات سعدن بمشاركة قيادات الجامعة للإفطار معهن الثلاثاء الماضي، وفي مقدمتهم فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.



جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كان قد وجه بتوفير وجبات إفطار لطلاب وطالبات جامعة الأزهر من غير المقيمين بالمدن الجامعية؛ تيسيرًا عليهم خلال هذا الشهر الكريم.