بروايات خلف وابن كثير وقالون.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر‏

امتلأت أروقة وصحن الجامع الأزهر بآلاف المصلين في صلاتي العشاء والتراويح، في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، رُكعًا سُجدًا يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا، يلهجون إليه بالدعوات، ويطلبون الدرجات العلى وأن يغفر الله لهم الخطايا والذنوب، وأن يتقبل منهم الصلاة والصيام والقيام، وقد كان رسول الله ﷺ وأصحابه يفرحون بقدوم رمضان وكانوا يسألون الله قبله بستة أشهر أن يبلغهم رمضان، وكان ﷺ أجود ما يكون في رمضان، وكان وصحابته الكرام يتقربون إلى الله بالصيام والقيام والطاعات.
صلاتي العشاء والتراويح
وتنقل القناة الفضائية الأولى والفضائية المصرية من اليوم الخميس وحتى نهاية شهر رمضان المبارك صلاتي العشاء والتراويح على الهواء مباشرة من الجامع الأزهر، وعلى منصات القناتين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ينقل المركز الإعلامي للأزهر الصلاة مباشرة على منصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار ما يقوم به الأزهر من جهود مكثفة لإحياء الأجواء الرمضانية وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
وتقدم المصلين فضيلةُ الدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وأقيمت صلاة العشاء من سورة الكهف برواية حفص عن عاصم، وأقيمت صلاة التراويح من سور: الكهف ومريم وطه، برواية خلف العاشر براوييه، ورواية ابن كثير المكي، ورواية قالون عن نافع المدني.
ويؤُّم المصلين اليوم الخميس الخامس عشر من شهر رمضان المبارك في الجامع الأزهر: الشيخ أيمن محمد عبد المنعم، والشيخ رضا رمضان عبد الجواد، والشيخ عمرو فاروق إمام، والشيخ أحمد سعد العجمي، ويؤمُّ المصلين في مسجد مدينة البعوث الإسلامية الشيخ محمد عليوة النجار، والشيخ محمد عزازي، والشيخ محمد السعداوي، والشيخ محمد جمعة.
ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).