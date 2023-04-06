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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بروايات خلف وابن كثير وقالون.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر‏

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

امتلأت أروقة وصحن الجامع الأزهر بآلاف المصلين في صلاتي العشاء والتراويح، في اليوم الخامس عشر من ‏شهر رمضان المبارك، رُكعًا سُجدًا يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا، يلهجون إليه بالدعوات، ‏ويطلبون الدرجات العلى وأن يغفر الله لهم الخطايا والذنوب، وأن يتقبل منهم الصلاة والصيام ‏والقيام، وقد كان رسول الله ﷺ وأصحابه يفرحون بقدوم رمضان وكانوا يسألون الله قبله بستة ‏أشهر أن يبلغهم رمضان، وكان ﷺ أجود ما يكون في رمضان، وكان وصحابته الكرام يتقربون ‏إلى الله بالصيام والقيام والطاعات.‏

صلاتي العشاء والتراويح

وتنقل القناة الفضائية الأولى والفضائية المصرية من اليوم الخميس وحتى نهاية شهر رمضان ‏المبارك صلاتي العشاء والتراويح على الهواء مباشرة من الجامع الأزهر، وعلى منصات ‏القناتين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ينقل المركز الإعلامي للأزهر الصلاة مباشرة ‏على منصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار ما يقوم به الأزهر من ‏جهود مكثفة لإحياء الأجواء الرمضانية وفي إطار البرنامج ‏العلمي والدعوي للجامع تحت ‏رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

وتقدم المصلين فضيلةُ الدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور ‏أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على ‏الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة ‏المصحف، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، ‏وأقيمت صلاة العشاء من سورة الكهف برواية حفص عن عاصم، وأقيمت صلاة التراويح من ‏سور: الكهف ومريم وطه، برواية خلف العاشر براوييه، ورواية ابن كثير المكي، ورواية قالون ‏عن نافع المدني.‏

ويؤُّم المصلين اليوم الخميس الخامس عشر من شهر رمضان المبارك في الجامع الأزهر: ‏الشيخ أيمن محمد عبد المنعم، والشيخ رضا رمضان عبد الجواد، والشيخ عمرو فاروق إمام، ‏والشيخ أحمد سعد العجمي، ويؤمُّ المصلين في مسجد مدينة البعوث الإسلامية الشيخ محمد عليوة ‏النجار، والشيخ محمد عزازي، والشيخ محمد السعداوي، والشيخ محمد جمعة.‏

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).‏

الأزهر الجامع الازهر صلاتي العشاء والتراويح شهر رمضان الخامس عشر من شهر رمضان

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