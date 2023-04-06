"جعفر العمدة" يتخطى مليار مشاهدة عبر تيك توك

تصدر هاشتاج مسلسل جعفر العمدة مليار مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات القصيرة "تيك توك".

وعلق الفنان محمد رمضان قائلاً:"الحمدلله ، ثقه في الله نجاح".

وينتهي الفنان محمد رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسله جعفر العمدة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بعد يومين، ويتبقى له عدد من المشاهد في مناطق خارجية بالقاهرة.

ويخوض محمد رمضان، دراما رمضان 2023 بمسلسل "جعفر العمدة" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

المسلسل بطولة النجوم، محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين.

ونشر الفنان محمد رمضان، صورة من كواليس مسلسل “العمدة”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمد رمضان برفقة الفنانة منة فضالي، وعلق على الصورة، كاتبًا: “جعفر ونرجس بعد فوز الأهلي على المريخ السوداني”.