10 معلومات مهمة عن معرض رمسيس وذهب الفراعنة.. انفوجراف

هبط معرض الآثار المؤقت رمسيس وذهب الفراعنة فى محطتة الثانية بالعاصمة الفرنسية باريس ، عقب انتهاء جولته الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية ، على ان تستمر فترة إقامته حتى 17 سبتمبر المقبل ،ويستعرض صدى البلد أبرز 10 معلومات عن المعرض في السطور القادمة والتى تعد من أقيم المعلومات الهامة للاطلاع عليها.

1-يضم المعرض 181 قطعة أثرية فريدة من نوعها

2-تستمر فترة إقامة هذا المعرض في مدينة باريس حتى 17 سبتمبر

3-يعرض به بعض مقتنيات المتحف المصري بالتحرير التي تعود لعصر الملك رمسيس الثاني

4-يعرض بعض القطع الأثرية من مُكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة

5-لأول مرة يُعرض "تابوت مومياء الملك رمسيس الثاني" خارج مصر بالمعرض

6-يتيح المعرض لزائرية تجربة اكتشاف معبد أبو سمبل ومقبرة نفرتاري من خلال تقنية الواقع الافتراضي

7-يعرض مجموعة من الفيديوهات التي تحكي تاريخ الملك رمسيس الثاني والمعارك الحربية التي قادها

8-باع المعرض ١٣٠ ألف تذكرة قبل وصوله الي باريس

9-يعرض به التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المُزينة بالنقوش وتماثيل المعبودات

10-يزين المعرض مشاركة بعض التوابيت الخشبية الملونة

رمسيس وذهب الفراعنة

رمسيس وذهب الفراعنة



يذكر أن معرض الآثار المؤقت رمسيس وذهب الفراعنة ، يصنف أنه من أهم المعارض الآثرية العالمية ليعكس التعاون الرائع بين مصر وفرنسا في قطاع الآثار والتراث،والتعاون المشترك لابراز التاريخ المصري و حضارته الرائعة ، التى ابهرت العالم و ينتظرها عشاق التاريخ المصري القديم ليشع بنوره من عاصمة النور الفرنسية باريس.

رمسيس وذهب الفراعنة



ويوفر معرض الآثار المؤقت رمسيس وذهب الفراعنة ، تجربة اكتشاف معبد أبو سمبل ومقبرة نفرتاري من خلال تقنية الواقع الافتراضي ، كقيمة جديدة تنقلك بين دروب التاريخ المصري السحيق وتعيدك الى خيال الماضي بعبقة وقيمتة اللثقافية الرائعة لتجمع بين الثقافة والترفيه عبر تسخير التكنولوجيا لخدمة السياحة المصرية.

رمسيس وذهب الفراعنة

ويوصف معرض رمسيس وذهب الفراعنة ، بـ كنوز وسحر الحضارة المصرية العريقة، والذى يسهم في الترويج السياحي لمصر ولا سيما لمنتج السياحة الثقافية لكل من لديهم شغف وولع بالحضارة المصرية القديمة ، ليكون ايقونة ترويجية جديدة تدعم سياحة مصر بملوكها وتاريخها العبقري الذى يؤثر سائحي العالم لتصبح امنياتهم حقيقة بمجرد زيارة المعرض.



معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة