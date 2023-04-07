بهذه الكلمات.. يوسف الشريف ينعى شيرين الطحان



نعى الفنان يوسف الشريف الفنانة والإعلامية شيرين الطحان الذي وافتها المنية منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض.



وكتب يوسف الشريف فى تغريدة له عبر حسابه علي تويتر "إنا لله وإنا إليه راجعون….رحم الله الفنانة ‎#شيرين_الطحان واسكنها فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسلوان".

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وقبل أيام؛ نقلت شيرين الطحان إلى غرفة العناية المركزة باحدى المستشفيات الخاصة، حتى وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع مرض السرطان .



يذكر أن شيرين الطحان قد ذاع صيتها بعد مشاركتها في بطولة عدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها السبع وصايا، والركين،و رمضان كريم .