ريلمي تستعد لإطلاق هاتف مع كاميرا 200 ميجابيكسل وتخزين 1 تيرابايت

تستعد شركة "ريلمي" الصينية لإطلاق مجموعة جديدة من الهواتف الذكية وذلك عقب إطلاقها Realme GT Neo 5 و Neo 5 SE.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص، السلسلة التالية للعلامة التجارية الصينية ستكون باسم Realme 11 التي تضم الطراز الأساسي والطرازات الأعلى Realme 11 Pro و Realme 11 Pro Plus.

على الرغم من عدم وجود أي تسريبات تخص الإصدار القياسي من Realme 11 ، ظهر هاتف نقال جديد على موقع شهادات الاعتماد TKDN اليوم، على الأرجح هو النموذج الأساسي.

ظهر على الموقع TKDN الإندونيسي هاتف من Realme رقم الطراز RMX3760 على الموقع، والمؤكد أنه ليس Realme 11 Pro أو Pro + لأن هذه الهواتف لها أرقام طراز RMX3770 و RMX3740 ، على التوالي.

Realme 11

على الرغم من عدم وجود معلومات حول Realme 11 ، كشفت قائمة TENAA أن Realme 11 Pro سيأتي مع شاشة عرض AMOLED مقاس 6.7 بوصة، تقدم دقة وضوح FHD + مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. تحت الغطاء ، قد يتم تشغيله بواسطة معالج ميدياتك شريحة Dimensity 1080 تقترن بذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت رام وما يصل إلى 1 تيرابايت من التخزين الداخلي.

بالنسبة لإعداد الكاميرات ومحبي التصوير الفوتوغرافي، سوغ نجد 3 كاميرات في اللوحة الخلفية للموبايل ، مع مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، بينما كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابكسل، و يحزم بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة من مادة ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات.

وغني عن القول أن طراز ريلمي 11 الأساسي أو القياسي لن يكون بكل هذه المواصفات المتطورة، من المحتمل أن تقدمه Realme كهاتف ذكي يجمع بين إمكانيات جيدة وسعر معقول.