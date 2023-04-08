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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بالصور.. إقبال كبير من الجمهور على معرض فيصل للكتاب بدورته الـ11

معرض فيصل للكتاب
معرض فيصل للكتاب

شهد معرض فيصل للكتاب بدورته الحادية عشرة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من الجمهور، على أجنحة دور النشر المشاركة فيه، وأجنحة قطاعات وزارة الثقافة.

 

وحظى جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، بعدد كبير من الجمهور اليوم، للاستفادة من العروض المقدمة على إصداراتها الموجودة في الجناح، والاستفادة من مبادرة الثقافة والفن للجميع، التي تقدم كتبا بأسعار تبدأ من جنيها واحدا حتى عشرون جنيها، فضلا عن التخفيضات الأخرى على المؤلفات التي يزيد سعرها عن عشرون جنيها.
وحقق دور النشر المشاركة في المعرض هذا العام، والتي يبلغ عددها ما يقرب من ٣٠ ناشرا، مبيعات جيدة، مع الإقبال الكبير على المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى يوم ١٢ من شهر إبريل الجاري، بمنطقة الطالبية بحي فيصل بمحافظة الجيزة.

 


وتقدم الهيئة العامة للكتاب، في جناحها بالمعرض مجموعة كبيرة من إصداراتها الحديثة، والقديمة، لتشجيع الزوار على القراءة واقتناء الكتب، سواء في مجال الأدب، أو الفكر، أو التاريخ، أو الفلسفة، أو الثقافة الشعبية، أو التراث.

معرض فيصل للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين قطاعات وزارة الثقافة مبادرة الثقافة والفن اقتناء الكتب

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