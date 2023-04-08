الجرام بـ 30 دولار.. أمهات يقمن ببيع شعر بناتهن لـ صالونات التجميل النسائية

ظاهرة جديدة تثير الجدل على الأنترنت بين رواد مواقع السوشيال ميديا وهي أمهات يقمن ببيع شعر بناتهن الطويل إلى بعض صالونات التجميل النسائية وذلك للتعايش مع الظروف المعيشية الصعبة وذلك مقابل بعض الدولارات ولتوفير لقمة العيش.

على الجانب الآخر تقوم بعض صالونات التجميل بالاستفادة من الشعر في إطالة التسريحات لدى بعض السيدات اللواتي بحاجة للتزيين أو للقيام بتسويقه بعد تحويله إلى شعر مستعار لبعض مراكز الأطفال المرضى بالسرطان في بعض المستشفيات المتخصصة في بيروت.

ويصل ثمن حوالي كل 100 جرام من الشعرالطبيعى الى ما يقارب 300 دولارحيث يباع الشعر بالجرام للقيام بتحويله الى بعض الخصل لتزيين شعربعض العرائس المقبلين على الزواج لدى بعض مصففي الشعر في لبنان وذلك لتأمين لقمة العيش لدى بعض الأسر