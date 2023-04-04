فيديو لطفل صغير على «تيك توك» يحصد ملايين المشاهدات لهذا السبب

حصد فيديو على منصة "تيك توك" و السوشيال ميديا، لطفل كولومبي في عمر الأربع سنوات، نحو 18.5 مليون مشاهدة؛ بعد تحدثه خلاله عن مشاكله، وإعطائه عددا من النصائح لوالدته، كما تحدث إليها عن مشاعره.

وتأتي سبب الضجة حول الفيديو؛ لذكاء الطفل وعاطفته، وهو يتبادل أطراف الحديث مع والدته بكل هدوء، في مشهد يوحي بأنه حديث بين شخصين بالغين.

وعبَّر الطفل في أثناء حديثه مع والدته، عن بعض الصعوبات التي تواجهه في التعامل مع مشاعره، فهو يشعر ببعض الاستياء؛ لأنه لم يستطع الخروج.

واعترف الطفل لوالدته خلال الفيديو، بأنه يواجه صعوبة مع مشاعره في اليوم الذي شعر فيه بالغضب، قبل أن يسألها وحتى بعد أن غضبت منه: "هل ما زالت تحبه؟"؛ لترد الأم: “بالتأكيد”.

أما عن موقف الأب خلال الفيديو؛ فقد أشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها ابنه “شديد الغضب” بهذه الطريقة، لذا؛ قررت تصوير تلك المحادثة له مع والدته".

يمكن مشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالي: