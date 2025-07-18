حريق يلتهم محل في شارع الزرايب بالسيدة عائشة.. فيديو وصور

اندلع حريق، صباح اليوم الجمعة، داخل محل بمنطقة شارع الزرايب في السيدة عائشة، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين، ودفعت قوات الحماية المدنية إلى التحرك السريع للسيطرة على النيران.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد باندلاع النيران، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لحماية السكان ومنع تمدد النيران إلى المباني المجاورة.

ووفقًا للمعاينة الأولية، التهمت النيران محتويات المحل بالكامل، بينما يكثف رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على الحريق ومنع تجدد الاشتعال، وسط متابعة من القيادات الأمنية المختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.