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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شهامة الجيران.. إصابة طالب باختناق أثناء إخماد حريق شقة جارته بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس إصابة طالب باختناق في نشوب حريق بشقة بمدينة ٦ أكتوبر.

وتبين أن الحريق نشب في شقة جارته وأنه كان يحاول انقاذهم وأثناء محاولته إطفاء النيران أصيب بحالة احتناق، تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق بشقة بدائرة قسم ثان أكتوبر بسبب ماس كهربائي وإصابة طالب، 20 سنة، باختناق، وهو أحد سكان العقار.

تم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتبين أن المصاب أثناء محاولته إخماد الحريق أصيب باختناق فنقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

شهامة الجيران حريق أكتوبر اختناق نشوب حريق الحريق

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