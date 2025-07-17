شهامة ولاد البلد.. أهالي منيل شيحة بأبوالنمرس يحاولون إخماد حريق سيارة

ظهرت شهامة وجدعنة ولاد البلد في قيام أهالي منيل شيحة بأبو النمرس بمحاولة إخماد حريق سيارة قبل وصول الحماية المدنية.

على جانب آخر، نشب حريق صباح اليوم الخميس بمنطقة الهيش على شاطئ النيل بمحافظة أسوان بالقرب من منطقة خزان أسوان ومحطة توليد كهرباء اسوان الأولى.

وتم رصد الحريق على مسافة بعيدة خارج أسوار منطقة الكهرباء من قبل أطقم التشغيل العاملة بمحطة توليد كهرباء أسوان وتم إبلاغ الحماية المدنية والتي قامت بالسيطرة على الموقف واخماد النيران دون التأثير على شبكة الكهرباء او تشغيل المحطة، ولم تتأثر التغذية الكهربائية فى المناطق المحيطة نظرا لبعد الحريق عن الشبكة الكهربائية.

من جانبها قامت الأجهزة المعنية بإزالة الهيش والحشائش فى المنطقة وانتهت الحماية المدنية من عمليات التبريد وضمان عدم تجدد اشتعال النيران.