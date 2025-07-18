شبكة عالمية تتغزل في عمر مرموش

أشت شبكة "planetfootball" العالمية بـ عمر مرموش نجم منتخب مصر حيث أكدت انه يمتلك المقومات التي تؤهله لمواصلة التألق مع مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم الجديد.

وقالت الشبكة العالمية : "أظهر عمر مرموش أنه يمتلك قدرات وإمكانيات فنية فائقة خلال 6 أشهر قضاها مع نادي مانشستر سيتي، خاصة بعدما حصل على جائزة هدف الموسم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الأخيرة، كما اندمج بشكل جيد مع طريقة لعب بيب جوارديولا المدير الفني للفريق السماوي".

وأضافت: "الإختبار الحقيقي للنجم المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي لم يأتي بعد، إذا كان مانشستر سيتي سينافس على حصد لقب البريميرليج في الموسم الجديد، فسيكون الأمر متروكًا للنجم المصري لمعرفة ما إذا كان قادرًا على الارتقاء إلى مستوى الاختبار من عدمه".