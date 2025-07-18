أنس جابر.. قرار مفاجئ من فخر العرب في التنس

أعلنت نجمة التنس التونسية أنس جابر، أول لاعبة عربية تصل إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، عن قرارها بالابتعاد مؤقتًا عن المنافسات، في خطوة مفاجئة لعشاقها حول العالم.

جاء القرار عبر بيان مؤثر نشرته أنس على حساباتها بمواقع التواصل، قالت فيه: "على مدار العامين الماضيين، دفعت نفسي بقوة، وتحديت الإصابات، وواجهت العديد من التحديات. لكن في أعماقي، لم أشعر بالسعادة الحقيقية داخل الملعب منذ فترة طويلة".

وأكدت النجمة التونسية البالغة من العمر 30 عامًا، والتي بلغت نهائي البطولات الكبرى ثلاث مرات، أن قرارها يأتي بعد شعورها بالإرهاق النفسي والبدني، قائلة: "التنس رياضة رائعة، لكن حان الوقت لأن أتنفس، وأتعافى، وأضع نفسي أولًا، وأستعيد فرحة الحياة ببساطتها".

وجاء قرار أنس جابر بعد موسم صعب، فشلت خلاله في تخطي الدور الثالث في أي بطولة كبرى، بينما اختتم مشوارها في بطولة ويمبلدون الشهر الماضي بالانسحاب من الدور الأول بسبب مشكلات صحية. وتعاني المصنفة الثانية عالميًا سابقًا من أزمة ربو أدت إلى صعوبات في التنفس خلال بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام.

وتلقت أنس، المعروفة بلقب "وزيرة السعادة"، دعمًا واسعًا من جماهيرها، خاصة في ظل حديثها المتكرر عن رغبتها في تكوين أسرة مع زوجها لاعب المبارزة السابق كريم كمون.

وفي ختام بيانها، توجهت أنس بالشكر لجماهيرها قائلة: "شكرًا لكل من يفهمني ويدعمني... محبتكم تعني لي الكثير، وأحملها معي أينما ذهبت."

ويترقب الآن الوسط الرياضي العربي والعالمي مستقبل البطلة التونسية، التي اختارت أن تمنح الأولوية لراحتها النفسية واستعادة شغفها برياضة لطالما أضاءت من خلالها الملاعب حول العالم.