فرصة للفوز برحلة عمرة.. سؤال اليوم الـ19 في مسابقة «نورانيات قرآنية»

أعلن الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، عن طرح سؤال اليوم الـ 19 من شهر رمضان ضمن مسابقة برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة “صدى البلد”.

يقدم برنامج “نورانيات قرآنية” مسابقة رمضانية يومية لمتابعيه مع جوائز قيمة للفائزين، ويمكن لجميع المتابعين المشاركة والإجابة عن السؤال اليومي.

السؤال اليومي: ختام أية لم يتكرر في القرآن الكريم في آية أخرى؟

الآية (93) سورة النمل

(وما ربك بغافل عما تعملون)

الآية (16) سورة القصص

(إنه هو الغفور الرحيم)

الآية (37) سورة القصص

(إنه لا يفلح الظالمون)

الآية (29) سورة العنكبوت

(إنه هو العزيز الحكيم)

شارك فى المسابقة عبر الرابط

هنا

شارك بالإجابة واترك اسمك بالكامل وتليفونك لتفوز بواحدة من قيمة رحلتي عمرة يوميا، (60) فائزاً فى المسابقة طوال رمضان، إخطار حماية المستهلك رقم 99 لسنة 2026.