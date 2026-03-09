قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب
سعر ومواصفات شيري تيجو 4 برو في السوق السعودي
طارق سعدة يكشف عن 3 محاور أساسية لمواجهة التحديات أمام الإعلام
دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026.. ردّد أدعية ليلة القدر والليالي الوترية
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
توك شو

فرصة للفوز برحلة عمرة.. سؤال اليوم الـ19 في مسابقة «نورانيات قرآنية»

عبد الخالق صلاح

أعلن الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، عن طرح سؤال اليوم الـ 19 من شهر رمضان ضمن مسابقة برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة “صدى البلد”.

يقدم برنامج “نورانيات قرآنية” مسابقة رمضانية يومية لمتابعيه مع جوائز قيمة للفائزين، ويمكن لجميع المتابعين المشاركة والإجابة عن السؤال اليومي.

السؤال اليومي: ختام أية لم يتكرر في القرآن الكريم في آية أخرى؟

الآية (93) سورة النمل

(وما ربك بغافل عما تعملون)

الآية (16) سورة القصص

(إنه هو الغفور الرحيم)

الآية (37) سورة القصص

(إنه لا يفلح الظالمون)

الآية (29) سورة العنكبوت

(إنه هو العزيز الحكيم)

شارك فى المسابقة عبر الرابط

 هنا

شارك بالإجابة واترك اسمك بالكامل وتليفونك لتفوز بواحدة من قيمة رحلتي عمرة يوميا، (60) فائزاً فى المسابقة طوال رمضان، إخطار حماية المستهلك رقم 99 لسنة 2026.

نورانيات قرآنية رحلة عمرة

محمد عادل إمام وإيمي سالم

المزيد

