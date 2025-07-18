الدوري السعودي يغري فينيسيوس نجم ريال مدريد بمليار يورو

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، عن تحرك جديد من الدوري السعودي لضم فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "السعودية تريد عرض راتب صافي بقيمة مليار يورو على مدار عقد مدته 5 سنوات لفينيسيوس جونيور".

وبحسب تقارير صحفية، فإن أهلي جدة وجهة فينيسيوس المحتملة، حال قبول العرض.

توقف مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس

كانت تقارير إسبانية، أكدت توقفت مفاوضات التجديد بين ريال مدريد ونجمه البرازيلي بسبب مطالب فينيسيوس المالية، والتي يعتبرها النادي “مبالغاً فيها”. اللاعب يشترط أن يكون الأعلى أجراً في الفريق، متجاوزاً السقف الذي وضعه رئيس النادي فلورنتينو بيريز. في المقابل، عرض النادي راتباً سنوياً يناهز 20 مليون يورو، إلا أن فينيسيوس يسعى للحصول على مكافآت تفوق ما يحصل عليه النجم الفرنسي كيليان مبابي.