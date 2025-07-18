كم يحتاج رونالدو للوصول إلى 1000 هدف في مسيرته؟

رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، اعتزاله كرة القدم رغم تقدمه في العمر، حيث جدد عقده لمدة عامين.

ويستهدف رونالدو تحقيق بطولة كأس العالم 2026 له مع البرتغالي، أما على المستوى التهديفي، فيحتاج للوصول إلى 1000 هدف.

كريستيانو رونالدو على بُعد 62 هدفًا فقط من الوصول إلى 1000 هدف على مستوى الأندية والمنتخب، وهو رقم لم يصل إليه أي لاعب في تاريخ كرة القدم.



خيسوس يطلب ضم بديل لرونالدو



في سياق آخر، أكد تقرير صحفي، أن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني الجديد لفريق النصر، طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع بديل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فإن خيسوس طلب من النصر تعزيز صفوفه بثلاثة لاعبين جدد للموسم المقبل، بالإضافة إلى إبقاء ساديو ماني ضمن التشكيلة.

كما طلب المدرب بديلاً لكريستيانو رونالدو في بعض مباريات دوري أبطال آسيا 2، بهدف تنظيم أداء النجم البرتغالي خلال جدول المباريات المزدحم، بحسب الصحيفة السعودية.