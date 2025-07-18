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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح باب التقديم للجهات الإقليمية والدولية الراغبة في المشاركة بـ أسبوع القاهرة للمياه

وزارة الري
وزارة الري
أمل مجدى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف الاستعدادات لعقد "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" والمقرر انعقاده خلال الفترة من ١٢ إلى ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشاد الدكتور سويلم بالمستوى المتقدم الذي بلغه إسبوع القاهرة للمياه على المستوى الدولى، حيث أصبح الإسبوع منصة علمية وحوارية فاعلة تجمع المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك نحو تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة حول العالم .
وأكد وزير الري على مواصلة العمل على تحسين وتيسير كافة الإجراءات التنظيمية واجراءات التسجيل بما يضمن تسهيل الإجراءات على المشاركين فى المؤتمر وتعزيز مشاركة الأفراد والمنظمات الإقليمية والدولية فى مختلف الفعاليات بما يسهم فى تعزيز تبادل الخبرات وتطوير مستوى الأبحاث العلمية، والتأكيد على دعم مشاركة الشركات والمؤسسات فى المعرض المقام ضمن فعاليات الإسبوع لتمكينهم من عرض أحدث الإبتكارات والتقنيات الحديثة فى مجال المياه .
وتم خلال الإجتماع عرض التحضيرات المستمرة لعقد إسبوع القاهرة الثامن للمياه، حيث تم فتح باب التقديم للمنظمات والجهات الإقليمية والدولية الراغبة في تنظيم جلسات ضمن فعاليات الإسبوع، وتلقت اللجنة المنظمة عددًا كبيرًا من الطلبات من منظمات محلية وإقليمية ودولية، من بينها المجلس العالمي للمياه، ومنظمة اليونسكو، والمعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)، كما يجري حاليًا استقبال المزيد من الطلبات من مؤسسات أخرى، في خطوة تؤكد مكانة إسبوع القاهرة للمياه كمنصة دولية رائدة للحوار والتعاون في مجال إدارة الموارد المائية، وتعكس الإهتمام المتزايد من المجتمع البحثي والمؤسسات الدولية المعنية بقضايا المياه والمناخ .
كما يشهد المعرض الدولي المصاحب للإسبوع إقبالًا واسعًا من الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات المياه والمناخ، حيث أبدت العديد من الجهات رغبتها في حجز أجنحة لعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة فى مجال المياه، بما يعزز من فرص تبادل المعرفة والتعاون بين القطاعين العام والخاص .
أما على صعيد المؤتمر العلمي للاسبوع .. فقد أنهت اللجنة العلمية من تقييم المرحلة الأولى وقبول ١١٦ ملخص بحثى، وتم فتح باب التقديم للمرحلة الثانية لتسلّم الملخصات المطولة أو الأوراق البحثية الكاملة وذلك حتى يوم ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ .

وفيما يخص المسابقات العلمية .. فقد شهدت المسابقات هذا العام تفاعلًا واسعًا من مختلف الفئات العمرية والتخصصات، حيث تستمر حاليًا أعمال تقييم المشاركات فى عدد من المسابقات المميزة، أبرزها "مسابقة أطروحة الثلاث دقائق وهى مسابقة موجهة لطلبة الماجستير والدكتوراه وتهدف لتعزيز مهارات العرض العلمي المبسط من خلال تقديم فكرة البحث في ثلاث دقائق فقط أمام جمهور غير متخصص، وقد استقبلت المسابقة ٥٢ مشاركة، وتم تنفيذ المرحلة الأولى من التحكيم يومي ٣٠ يونيو و٧ يوليو، إلى جانب تنظيم ويبينار تعريفي بمشاركة لجنة التحكيم والفائزين من نسخة ٢٠٢٤ ، كما يتم تنظيم مسابقة شباب المبتكرين في مجال المياه والتى تستهدف طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، لتقديم مشاريع ابتكارية تساهم في إيجاد حلول لقضايا المياه، وقد تم استقبال ٣٣٤ مشروع، ويجري حاليًا التقييم الأولي، كما تم عقد ويبينار تعريفي بالمسابقة يوم ١٣ يوليو لنقل الخبرات للمشاركين الجدد .
كما يجرى عقد مسابقة حملة "على القد" والمخصصة لطلبة كليات الإعلام، وتهدف لتصميم حملة توعوية متكاملة تتضمن فيديو وبوستر رقمي لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، وقد تلقت المسابقة ٨٢ مشروعًا، ويُجرى تقييمها حاليا، كما يجرى تنظيم المسابقة القومية لأفضل الممارسات الزراعية والتى تستهدف المزارعين المصريين الذين طبّقوا ممارسات ميدانية ناجحة في ترشيد استخدام المياه في الزراعة، حيث تم استقبال ٤٣٣ تجربة زراعية ويجري تقييمها بإشراف قطاع تطوير الري، كما يجرى تنظيم مسابقة أفضل مشروعات التخرج وهى مسابقة موجهة لطلاب السنوات النهائية في التخصصات الهندسية والزراعية والبيئية المرتبطة بقطاع المياه، لتقديم مشاريعهم النهائية التي تتناول حلولًا فعالة لقضايا إدارة المياه، وقد فُتح باب التقديم يوم ١٥ يوليو ٢٠٢٥ ولمدة شهر .

اسبوع القاهرة للمياه وزارة الري اسبوع المياه

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