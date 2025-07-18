العائد من الموت.. من هو عبد الحميد معالي صفقة الزمالك الجديدة؟

ارتبط اسم عبد الحميد معالي، لاعب فريق اتحاد طنجة المغربي، بالتعاقد مع نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في إطار استعدادت الفريق للموسم الجديد.

وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، تمكن الزمالك من حسم صفقة اللاعب الشاب، وهو يواصل سعيه لتعزيز صفوف الفريق لتلبية احتياجات المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وحتى الآن، أبرمت إدارة "القلعة البيضاء" أربع صفقات رسمية، تمثلت في التعاقد مع ثنائي فاركو أحمد شريف وعمرو ناصر، إلى جانب ضم الحارس المهدي سليمان، والجناح الأنجولي شيكو بانزا.

صفقة عبد الحميد معالي

نجح مسؤولو نادي الزمالك في إتمام التعاقد مع المغربي عبد الحميد معالي، جناح فريق اتحاد طنجة، بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، وذلك بداية من الموسم الكروي الجديد.

وأكد مصدر داخل النادي أن الصفقة كلفت الزمالك نحو 500 ألف دولار، سيتم سدادها على أقساط، في إطار السياسة المالية الجديدة التي يتبعها النادي.

ومن المنتظر أن يتم قيد اللاعب تحت السن، حيث يبلغ من العمر 19 عامًا، ما يتيح للقلعة البيضاء الاستفادة من خدماته دون شغل مكان في القائمة الأساسية للفريق الأول.

ومن المقرر أن يصل عبد الحميد معالي إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه للجماهير ووسائل الإعلام.

من هو عبد الحميد معالي؟

وُلد عبد الحميد معالي في 16 مارس 2006 في مدينة طنجة، ما يعني أنه يبلغ من العمر 19 عامًا فقط. بدأت مسيرته الكروية في أحياء المدينة حيث شارك في بطولات الأحياء، قبل أن يلفت انتباه نادي وداد شباب طنجة ويلعب ضمن صفوفه لمدة خمس سنوات. في عام 2017، انضم إلى اتحاد طنجة حيث استمر في تطوير مهاراته.

في 15 سبتمبر 2022، وقع معالي على أول عقد احترافي له مع اتحاد طنجة، حيث كان يشارك بشكل أساسي مع الفريق الاحتياطي. ورغم عدم مشاركته في أي مباراة خلال موسم 2022-23، إلا أن نهاية ذلك الموسم شهدت انضمامه إلى الفريق الأول بشكل دائم.

بدلًا من انتظار الفرصة، اقتحم معالي عالم الاحتراف يوم 7 أكتوبر 2023، عندما شارك كبديل في مباراة ضد الوداد المغربي، ليظهر لأول مرة بفريق اتحاد طنجة. ومع مرور الوقت، لعب دورًا أكبر في الفريق، وشارك في المباراة الأولى له ضد المغرب الفاسي في 9 مارس.

حقبة منتخب الشباب

لم يقتصر إنجاز معالي على فريقه المحلي، بل بدأ أيضًا مسيرته الدولية مع منتخب الشباب. تم اختياره من قبل سعيد شيبه، مدرب منتخب تحت 17 عامًا، للمشاركة في بطولة كرة القدم العربية في الجزائر. وقدم معالي أداءً متميزًا خلال البطولة حيث بدأ جميع المباريات، ما ساهم في بلوغ الفريق النهائي.

في نوفمبر 2022، كانت له فرصة المشاركة في بطولة اتحاد شمال إفريقيا ونجح في قيادة منتخب بلاده لتحقيق البطولة بعد انتصارات متتالية على تونس وليبيا ومصر، ما ضمن له مكانًا في كأس الأمم الأفريقية.

تجربة نجاته من الغرق

تُعتبر إحدى الأحداث المفصلية في حياة عبد الحميد معالي، تلك الحادثة التي وقعت في 7 يوليو 2024، حيث نجا من غرق في رحلة بحرية قرب سواحل المضيق. في تلك اللحظة الحرجة، تمكن معالي من إنقاذ نفسه مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينما كان هناك لاعبين آخرين في عداد المفقودين.