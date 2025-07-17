عصام سالم: ميركاتو الزمالك واقعي بعيد عن الصفقات الكيدية

أكد عصام سالم، الناقد الرياضي، أن نادي الزمالك يبحث عن التدعيمات التي يحتاجها الفريق وهو أمر واقعي ولا يقوم بالتعاقد مع صفقات "كيدية".

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "صفقات الزمالك حتى الآن مميزة ويضم فقط اللاعبين الذين يحتاجهم من أجل تدعيم المراكز التى تعاني من نقص والفريق يستعد بشكل جيد في المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية".

وأضاف: "سرية صفقات الزمالك أمر هام وهناك أطراف تحاول إفساد الميركاتو الأبيض عن طريق التواصل مع الأندية الأخرى لكى ترفض انضمام اللاعبين للزمالك".