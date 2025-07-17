عبدالخالق: الزمالك يسير بشكل جيد في ملف الصفقات

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن النادي يسير بشكل جيد في ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الصفقات الجديدة إضافة قوية للزمالك خاصة في خط الهجوم وأعتقد أن النادي سيبرم العديد من الصفقات خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "المعسكر المغلق له فوائد عديدة بسبب حالة التركيز الشديدة للاعبين والجهاز الفني، وفيريرا مدير فني مميز والمباريات الودية تجعله يضع يده على كل كبيرة وصغيرة داخل الفريق".