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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا يقرأ إلا بحروف الوفاء.. رسالة من عبدالله السعيد لجماهير الزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
رباب الهواري

أعلن نادي الزمالك رسميًا، أمس الخميس، تجديد عقد عبد الله السعيد ليستمر ضمن صفوف الفريق لمدة موسمين قادمين، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب حول تفاصيل التجديد.

رسالة عبر “إنستجرام”: “الختام في حضرة الكيان الكبير”

وعقب الإعلان الرسمي، نشر عبدالله السعيد رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، عبّر فيها عن مشاعره تجاه خطوة التجديد، قائلاً:

“اخترتُ أن أختتم المسير في حضرة الكيان الكبير… نادي الزمالك.”

جمهور لا يقرأ إلا بحروف الوفاء
 

وأضاف السعيد في رسالته:

“اخترتُ أن أضع النقطة الأخيرة في سطرٍ كتبه جمهورٌ لا يعرف سوى لغة الحُب، ولا يقرأ إلا بحروف الوفاء.”

في كلمات عكست مدى تقديره للجمهور الأبيض، وشعوره بالانتماء والدعم منذ انضمامه للنادي.

وعد بالقتال من أجل القميص الأبيض
 

وتابع السعيد:

“شكرًا لكم على هذا الحضن الدافئ، على الثقة الغالية، وعلى الشغف الذي يمنح كرة القدم معناها الحقيقي.”

واختتم رسالته بتعهد صادق لجماهير الزمالك، قال فيه:

“وعدٌ من القلب… أن أهب كل ما تبقّى من عطائي لقميص الزمالك وجماهيره العظيمة.”

تجربة ختامية في الملاعب البيضاء

يُذكر أن عبدالله السعيد، صاحب المسيرة الكروية الطويلة والمليئة بالإنجازات، يستعد لوضع اللمسة الأخيرة في مشواره داخل المستطيل الأخضر بقميص الزمالك، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة بأن يكون إضافة قوية للفريق في الموسم الجديد.


 

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