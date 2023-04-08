الانحراف مالوش سن.. مسنة بعمر 78 عاما تسرق بنكا أمريكيا| ما القصة؟

في حادثة غريبة من نوعها، تم القبض على مسنة تبلغ من العمر 78 عامًا وهي تحاول سرقة بنك، حيث لم تكن هذه هي السابقة الأولى لها.

ووفقاً لصحيفة ديلي ستار"، حاولت بوني جوتش من ولاية ميسوري الأمريكية سرقة بنك جوبر المالي في بليزانت هيل يوم (6 أبريل) الماضي.

مسنة بعمر 78 تسرق بنك أمريكي

وفقًا لشرطة بليزانت هيل ، اتُهمت بوني بالسرقة أو محاولة السرقة من مؤسسة مالية. وقالت الشرطة إنها سلمت في تلك السرقة مذكرة إلى صرافي البنوك.

مسنة بعمر 78 تسرق بنك أمريكي

قدم الموظفون وصفًا لمركبتها للشرطة ، وتم إيقاف بضع مئات من الأمتار من بنك بوني، ووجدواها خلف عجلة القيادة وأدلة داخل السيارة تربطها بسرقة البنك.

وذكرت محطة الموقع أن صاحب المعاش اتهم بارتكاب عمليات سطو على بنوك في الماضي.