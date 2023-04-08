جاكت جلد.. سمر يسري تخطف الأنظار عبر انستجرام



شاركت الإعلامية سمر يسري، جمهورها ومتابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع " عبر خاصية استوري تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.



وظهرت سمر يسري بإطلالة كاجوال، وقد ارتدت جاكت جلد باللون الكحلي و بدي ابيض مع بنطال جينز، وتركت شعرها منسدلاعلى كتفيها ، مع مكياج بلون بشرتها وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

سمر يسري

وتشتهر "سمر يسري" بإطلالتها المتميزة، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملكالإعلامية ذوقا رفيعا في اختيار الإطلالات التي تتماشى مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات منالملابس الكاجوال والكلاسيك.

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا،حفلة 11، وغيرها من البرامج، وآخرها ما يعرض على شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك".

واستطاعت أن تثبت قدرتها على تحمل المسئولية وأنها قادرة على محاورة كبار النجوم، ليس ذلك فقط، وإنما انتزاعتصريحات قوية دون ضغط، فهي قادرة على جعل ضيفها يدلي بتصريحات قوية بكل أريحية ودون ابتذال.