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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. استقالة مفاجئة تهز الرجاء المغربي

الأهلي ضد الرجاء
الأهلي ضد الرجاء المغربي

أكد تقرير صحفي، استقالة خالد فاكرني، نائب رئيس ناي الرجاء المغربي ورئيس اللجنة القانونية والمنازعات، من منصبه.

وحسب صحيفة “البطولة” المغربية، فإن خالد فاكرني استقال من منصبه، احتجاجا على إلغاء الندوة الصحفية التي كان من المقرر إقامتها أمس الجمعة، لمناقشة للحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة "الديربي" أمام الوداد، الأربعاء الماضي، في مسابقة الدوري المغربي.

وأشارت أن فاكرني أبلغ مجلس إدارة الرجاء بقراره الذي ربطه بأسباب شخصية، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر للصحيفة المغربية، أن ذلك راجع إلى عدم رضاه على إلغاء الندوة الصحفية.

وكان نادي الرجاء المغربي، قد أعلن الخميس الماضي، عقد مؤتمرا صحفيا بحضور وسائل الإعلام الوطنية والدولية، لاطلاعها على القرارات التي ستتخذها إدارة النادي ضد القرارات التحكيمية التي يتعرض لها الفريق، قبل أن يقرر رئيس النادي إلغاء المؤتمر.

يذكر أن قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الأربعاء الماضي، أوقعت فريق الرجاء المغربي في مواجهة نارية ضد الأهلي.

 

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا:


الأهلي - الرجاء المغربي

سيبما التنزاني - الوداد المغربي

شباب بلوزداد الجزائري -  صن داونز الجنوب إفريقي

شبيبة القبائل الجزائري - الترجي التونسي.

 

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