1000 حمدالله على السلامة .. تطورات علاقة مايان السيد والضابط حسام

ضمن تطورات أحداث مسلسل ١٠٠٠ حمد الله ع السلامة تنشأ بين مايان السيد والضابط حسام (أحمد عبد الوهاب) ما يبدو أنها بداية علاقة عاطفية، وهو ما نتج عنه ردود فعل قوية لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يرى الكثيرون منهم أن الثنائي، مايان والضابط، تجمعهما (كيميا) لطيفة، تؤهلهما للدخول في علاقة عاطفية جادة، بينما يرى البعض الآخر أن علي بويكا (عنبة) كان أحق بهذه العلاقة.



من بين ردود الفعل التي تؤيد علاقة مايان بالضابط حسام، كتبت حنان الشاطبي "الضابط يكسب"، كما علقت مريم حمدي قائلة "الضابط مع مايان أحلى من بويكا"، وشجعتهما جليلة أبو المجد قائلة "يارب تستمروا مع بعض لآخر حلقة"، وكتبت شروق ابراهيم عطية "قمر بجد ما شاء الله.. بحبكم أوي أوي يارب تتجوزوا في المسلسل بقا".



بينما اتخذ بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي جانب بويكا، فكتبت هيناد محمد "أنا بحبها مع بويكا أكتر"، كما علقت بسملة هاني "والله لو ماتجوزتي عنبة لازعل وأعيط"، بينما تساءل شوشة "إحنا عاوزين نفهم بس انتو هتحبو بعض ولا سماح هتحب عنبة".



مسلسل ١٠٠٠ حمد الله ع السلامة تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، بطولة النجمة يسرا، آدم الشرقاوي، مايان السيد، شيماء سيف، محمد ثروت، سماء إبراهيم وعلاء مرسي.



يُذكر أن مايان السيد تشارك في الموسم الرمضاني أيضاً من خلال مسلسل جت سليمة، الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من رمضان على قنوات سي بي سي وART حكايات2، بالتوازي مع منصة Watch it، بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلّام، خالد الصاوي، هالة فاخر، سامي مغاوري وبيومي فؤاد، تأليف كريم يوسف وسامح جمال وإخراج إسلام خيري.