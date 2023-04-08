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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا تنتهي من تصوير مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة في منتصف رمضان

يسرا
يسرا

انتهت الفنانة يسرا من تصوير مشاهد مسلسل  1000 حمدالله ع  السلامة، الذي تشارك به في الموسم الرمضاني الحالي بعد عرضه نصف عدد حلقاته الممتدة على مدار 30 يوما. 

 

انتهى صباح أمس الجمعة، المخرج عمرو صلاح من تصوير مسلسل «1000 حمدالله ع السلامة» بحضور أبطال العمل وصناعه، بالكامل.  وسط حالة من البهجة والاحتفال والتقاط الصور التذكارية.

 

فركش مسلسل يسرا

 

قصة مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"


بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية.


مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.
أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"
 

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

يسرا مطرب المهرجانات الفنانة يسرا شيماء سيف المهرجانات مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

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