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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

1000 حمدالله ع السلامة 16.. سميحة تحاول معرفة طريق الجدة سوسو من انشراح

صدى البلد

عُرضت مساء اليوم الحلقة 16 من مسلسل "1000 حمدلله ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.
 

وشهدت الحلقة 16 العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و"سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

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1000 حمدالله ع السلامة 16.. بداية قصة حب بين الضابط حسام وسماح

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1000 حمدالله ع السلامة 15: سميحة تواصل البحث عن الجدة سوسو

وتحاول سميحة معرفة طريق الجدة سوسو من انشراح، تدرك فوقية ان انشراح لا تتقبلها، تصعد انشراح "الدبابة" الفنانه فاطمة كشري لانشراح "الخياطة" الفنانة سماء إبراهيم.

وتطلب منها الانتهاء من ملابسها تحاول فوقية التعليق و لكن انشراح لا تسمح لها بذلك و يبدوا عليها عدم تقبل فوقية، يصطحب الضابط حسام سماح بسيارته الى مصر الجديدة و يدور بينهم حديث غير مألوف، تعنف الدكتورة هند الدكتورة نيللي و تطلب منها الالتزام بمهنتها فقط و تخبرها نيللي انها تريد معالجته نفسياً، يحاول أكرم السيطرة على المياه الموجودة بشقته و يساعده مجدي جارة، يبحث سامح و نيللي عن سماح و تقرر نيللي الانتظار مع سامح حتى عودة سماح.

قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"
 

بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية.


مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.


أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"
 

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

الفنانة يسرا مايان السيد محمد ثروت ادم الشرقاوى الفنانة سماء ابراهيم الفنانة الشابة مايان السيد 1000 حمدالله ع السلامة 1000 حمدالله على السلامة موسم رمضان 2023

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