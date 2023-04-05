1000 حمدالله ع السلامة 14: مو صلاح وميسي وإمبابي يزورون سامح

عرضت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "1000 حمدلله ع السلامة"، والذي تقدمه النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الرابعة عشرة العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة"، النجمة يسرا، فور عودتهم من كندا، وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد، و"سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

يتشاجر أكرم مع فوقية بسبب قريبتها نيللي “الفنانة مي دياب”، وتطلب منه الاطمئنان على نيللي، خاصة بعد إعجابها بسامح، وتشبه فوقية نيللي لأكرم أنها "من داخلها تشبه ياسمين عز ومن الخارج تشبه رضوى الشربيني".

يطلب سمير الفنان محمد محمود من جاكي الفنانة إيمان السيد تقصي أمر سميحة وأولادها من عم عمران بدلاً من الحسيني بعد أن افتضح امره، تسأل جاكي عم عمران صاحب الكشك عن شقة تصلح للسكن، وتطلب منه رقم هاتف سميحة ويدرك عم عمران الأمر بعد مشاهدته لسمير والتعرف عليه.

يتصل عم عمران بالضابط حسام “الفنان أحمد عبد الوهاب”، وتغادر جاكي مسرعة، تتصل صديقة سامح من كندا وتمنعه سميحة من الرد عليها وتطلب منه أن يرتاح، وتخبر سماح والدتها أن "برتا" صديقة سامح تريد ان تبدأ مشروعا معه.

يتصل كابتن فريق كرة القدم شريف بسامح للاطمئنان عليه، وتخبره سماح أنه تعرض لحادث ويطلب منها كابتن الفريق زيارته والاطمئنان عليه، يتصل الضابط حسام وترد سماح مستيقظة من نومها وتخبره بحادث سامح ويطلب منها عنوان المنزل.

يزور شريف كابتن الفريق و معه "تفاح" و معه الفريق بالكامل، منزل سامح، ترحب بهم سميحة، خاصة بعد رؤيتها "مو صلاح و ميسي وإمبابي ومانيه"، وتطلب التقاط صورة سيلفي معهم وتسأل عن كريستيانو ويخبرها كابتن الفريق أنه يلعب بالمملكة العربية السعودية.

يخبر ميسي سامح أنه محسود ولا بد من صنع عروسة وثقبها، تتصل سميحة بعلي بويكا وتجد هاتفة مغلقا فتنزعج، تتصل سميحة بفوقية وتطلب منها رقم هاتف نيللي حتى تكمل الأشعة المطلوبة للاطمئنان على سامح، تتصل سميحة بأكرم وتطلب منه هاتفا خاصا بها، يوافق أكرم وهو متذمر.

أثناء زيارة حماصة لعلي بويكا يجد "سلسلة" ويبدو أنها تخص سماح ويخفيها حماصة، تتصل سميحة بالدكتورة نيللي وتطمئنها علي حالة سامح، ترد نيللي ببرود وتطلب منها عمل الأشعة المطلوبة في المركز الطبي الذي تعمل به.

يخبر حماصة علي بويكا بما فعله سمير والحسيني ورغبته في الوصول لسميحة وأولادها، ويطلب منه علي اصطحابه لهم لتقصي حقيقة الأمر.

يزور أكرم الدكتورة سميحة ومعه هاتفها الجديد، يسأل أكرم عن صوت الشباب القادم من غرفة أكرم، يدخل أكرم للاطمئنان علي و يفاجئ بـ "مو صلاح و ميسي وإمبابي ومانيه" ويطلب سيلفي هو الآخر معهم، يعبر أكرم لسميحة عن سعادته بأبطال كرة القدم.

قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"

بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلو من المواقف الكوميدية.

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا، وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، وشيماء سيف، ومحمد ثروت، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، وأوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.