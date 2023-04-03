1000 حمدالله ع السلامة 12 | سميحة وأبناؤها يفشلون فى العثور على الجدة سوسو

عرض مساء اليوم الحلقة الثانية عشر من مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

شهدت الحلقة الثانية عشر العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

تبدأ الأحداث عندما تخطئ سميحة و تصيب أكرم بالكرة، تقابل سميحة المصرفاوي الفنان عبد الله مشرف و يطلب منهم الدخول للبيت و تجد سميحة و سماح و فوقية أكرم و سامح بانتظارهم بالداخل، تتصل والدة علي به لتطمئن علية طناً منها انه في قسم الشرطة و يخبرهم ان حماصة يكذب و انه بخير، يسأل المصرفاوي احدي سيدات البيت عن سميحة و من معها لتخبره انهم ضيوف الحاجة و اقاربها من مصر، تسأل سميحة عن الهدية "زجاجات الشربات" و يخبرها أكرم انه قدمهم للسيدة التي فتحت لهم الباب لتخبره سميحة انه كان لابد من انتظار الجدة سوسو و تسليمهم لها يد بيد.



يتصل علي بحماصة ولا يجيب فيرسل له رسالة صوتية يوبخه فيها، تلقى أكرم صفعه على "قفاه" من قبل طفل من أطفال القرية انتقاماً منه لفرضة تسليمهم الكرة، الأطفال يجتمعون و يقررون العبث "بكاوتش" سيارة علي وهو نائم بداخلها دون ان يشعر بشيء، تنجح جاكي في العثور على عنوان صاحب الدراجة البخارية، تصل زفة مزمار لمنزل المصرفاوي بينما تتساءل سميحة وجماعتها تدخل عليهم الحاجة و لكنها ترتدي "نقاب" فلم تستطيع سميحة التعرف عليها و تطلب الجلوس مع المصرفاوي لتقصي حقيقة الأمر.

تدرك سميحة ان هناك خطأ ما و تتأكد ان الحاجه التي سلمت عليها ليست الجدة سوسو، تعاني سميحة من كثرة المتطلبات المادية التي انفقتها متحججه بلقاء الجدة سوسو و تسوية جميع امورها المادية خاصاً لأكرم و علي، يذهب سمير و جاكي لحماصه و إقناعه للذهاب معهم من اجل مصلحة تنتظره، يخبر المصرفاوي سميحة ان الجدة سوسو باعت الشقة منذ سنتين و ان قريبتها "انشراح" كانت تزورها بشكل مستمر، تخبر سميحة الجميع بأمر الجدة سوسو و سط خيبة أمل من الجميع يحاولون التفكير بشكل عملي للوصول لانشراح من اجل استرداد الميراث، يكتشف علي سرقة "كاوتش سيارة علي" بالكامل، يستنجد أكرم بجارة مجدي في محاولة لإنقاذهم و اصلاح سيارته "وش سلندر" و احضارها لدهشور.



قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"



بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلو من المواقف الكوميدية.



مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.



أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"



مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الآمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.